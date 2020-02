Morto l’ex presidente del Perugia: Luciano Gaucci se n’è andato a 81 anni

ITALIA – Morto Luciano Gaucci: l’ex presidente del Perugia. Si è spento a Santo Domingo l’ex presidente del Perugia, Luciano Gaucci di 81 anni, dove ha trascorso l’ultimo periodo della sua vita.

Lo storico proprietario della squadra, resosi famoso per le sue esternazioni, per poco non acquistò il Napoli: in quello stesso periodo, infatti, fu De Laurentiis a prevalere e prendere la società partenopea.

Gaucci, nel lontano 2004, propose 46 milioni di euro per tentare di salvare la squadra campana dal fallimento. Ma, nonostante l’annuncio e il consenso da parte di molti tifosi, l’idea venne bloccata e il Tribunale propese per l’offerta del concorrente.

