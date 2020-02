Movida violenta, controlli della Polizia: sanzioni oltre i 6000 euro

By Giovanna Iazzetta

NAPOLI – Venerdì sera gli agenti del Commissariato Decumani hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio teso al contrasto del fenomeno della “movida violenta” in piazza Bellini, via San Sebastiano e via S. Maria di Costantinopoli, elevando sanzioni per 6246 euro.

Nel corso dell’attività sono state identificate 93 persone e sono stati controllati 25 veicoli.

Gli agenti hanno controllato una discoteca in via San Sebastiano dove hanno denunciato il titolare per la mancata esposizione della prevista tabella alcolemica e perché hanno riscontrato la presenza di un numero di persone quattro volte superiore a quello consentito.

Inoltre, hanno multato il titolare di una birreria di via Santa Maria di Costantinopoli per aver venduto bottiglie di vetro destinate all’asporto e per occupazione abusiva di suolo pubblico avendo installato sedie e tavoli all’esterno del locale.

I poliziotti, nella medesima strada, hanno sanzionato un altro bar per aver somministrato alimenti e bevande senza essere in possesso della prevista autorizzazione, per occupazione abusiva di suolo pubblico e poiché mancanza di S.C.I.A..

Durante i controlli un 24enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per ricettazione poiché trovato in possesso di due cellulari risultati provento di furto e restituiti alle vittime; l’uomo, inoltre, trovato alla guida di uno scooter, è stato sanzionato per guida senza patente ed il ciclomotore sequestrato poiché sprovvisto della copertura assicurativa e privo della carta di circolazione.

Infine, un 18enne napoletano è stato sorpreso con una pistola scacciacani priva del tappo rosso.

