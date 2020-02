Mugnano, il Sindaco Sarnataro chiarisce: “non intendo uscire dal PD”

By redazione

MUGNANO – “Smentisco categoricamente quanto affermato da alcuni organi di stampa, evidentemente poco o male informati, circa una mia imminente uscita dal Partito Democratico a favore di una lista civica – Questo il comunicato del Sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, in cui il primo cittadino spiega la situazione in merito ad alcune voci girate sulla sua posizione politica -Si tratta di pura fantasia: il Pd è il partito con cui mi sono candidato, ho vinto le elezioni e con cui ho governato questa città per 5 anni”.

“Dopo aver dato la disponibilità alla mia ricandidatura – ha continuato Sarnataro- si è aperta una discussione all’interno del partito e si stanno portando avanti diversi ragionamenti. In tal senso io, insieme alla maggior parte del direttivo e dei consiglieri comunali del Pd, abbiamo protocollato un documento alla segretaria, con il solo scopo di coadiuvarla in questa fase, nel quale chiediamo la nomina di un gruppo di lavoro per redigere il nuovo programma elettorale, la nomina di una delegazione trattante autorevole e rappresentativa con le altre forze politiche del territorio e la nomina di un gruppo che lavori ai futuri candidati alla carica di consigliere comunale. Questo – conclude Sarnataro- è quanto sta avvenendo, il resto è solo fantasia o fango gettato al solo scopo di destabilizzare un gruppo che,a mio avviso, avrebbe il dovere di ripartire dall’esperienza di buon governo che ho avuto l’onore e l’onere di guidare”.

Resta aggiornato con le notizie de ilmeridianonews.it, seguici su FACEBOOK, clicca QUI