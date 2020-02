Mugnano, Sarnataro chiarisce la questione relativa alla villa comunale San Lorenzo

MUGNANO – In merito al video, pubblicato ieri mattina sui social, girato all’interno della villa comunale San Lorenzo, il sindaco Luigi Sarnataro chiarisce quanto segue: “Sono indignato per le condizioni in cui versa attualmente la villetta comunale che continua ad essere vandalizzata e distrutta da persone incivili. Il parco è stato chiuso dal sottoscritto, con un’apposita ordinanza sindacale, per motivi di sicurezza dato che le forti piogge autunnali e invernali ne avevano provocato una serie di sprofondamenti. I danni causati dal maltempo sono molto gravi ed è per questo che siamo costretti ad aspettare la primavera per iniziare i lavori di ripristino. In questo periodo di chiusura, in cui gli spazi sono interdetti al pubblico, invece i soliti incivili si sono divertiti a devastare e distruggere un bene che è di proprietà di tutti i cittadini. Ma noi non ci arrendiamo, come lo riqualificammo già all’indomani del nostro insediamento, installando recentemente anche una giostrina per disabili, non appena i tempi lo consentiranno faremo i lavori necessari per riaprire nuovamente quest’importante spazio verde. Non mi meraviglia che, in clima da campagna elettorale, i miei avversari cerchino di strumentalizzare la vicenda, ricamando scenari fantasiosi. Ma mentre gli altri hanno a disposizione solo le parole, noi come sempre facciamo i fatti. Del resto è noto che la mia amministrazione è sempre stata più che attenta al tema degli spazi pubblici, tanto che in 5 anni abbiamo ristrutturato, riqualificato, abbellito e affidato ben 3 ville comunali”.

