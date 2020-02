Mugnano, Sarnataro: “Domani scuole chiuse per sanificazione in Campania”

MUGNANO – Domani scuole chiuse anche a Mugano. Il sindaco Luigi Sarnataro ha pubblicato un post, sulla sua pagina ufficiale di Facebook, nel quale ha dichiarato la chiusura per sanificazione straordinaria.

Il primo cittadino ha precisato: “Nonostante non vi sia, al momento, alcun caso di Coronavirus in Campania, ho deciso con apposita ordinanza di chiudere le scuole di competenza comunale per la sola giornata di domani, per consentire una sanificazione straordinaria in via precauzionale”.

