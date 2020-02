Napoli, assistente di volo si sente male in aereo. D’urgenza al Cotugno: possibile Coronavirus

NAPOLI – E’ qarrivato a Napoli a bordo di un’aereomobile proveniente dalla Francia ed è stato trasportato d’urgenza al Cotugno di Napoli. L’uomo, un giovane di 28 anni, assistente di volo che è stato assistito per il riscontro di febbre e sintomi influenzali che ha portato il personale aeroportuale ad attivare la prassi di emergenza da coronavirus.

Il giovane, secondo quanto riporta Il Mattino, è stato trasportato all’ospedale Cotugno dall’ambulanza del 118 allestita per l’assistenza specifica dei casi sospetti di infezione ma al momento sono in corso gli accertamenti sanitari che procedono per gradi. Prima dell’effettuazione del test, il 29enne è sotto osservazione e in isolamento e sono in corso le valutazioni dei sintomi che non necessariamente richiederanno il test per coronavirus.

