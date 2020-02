Napoli, baby gang in azione: scooter distrutto a colpi di spranga

Borrelli: “Episodio accaduto in pieno giorno eppure non c’è stato alcun intervento da parte delle forze dell’ordine”

NAPOLI – Sempre più preoccupante il fenomeno delle baby-gang. Stavolta è Fuorigrotta, Piazza Gabriele D’annunzio, ad essere coinvolta in un ennesimo episodio di violenza e di teppismo da parte di un gruppo di ragazzini. In un video, inviato come segnalazione di un cittadino al Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, si vede un gruppo di giovani ragazzi, una baby- gang, assaltare e vandalizzare, armati anche di spranghe, uno scooter parcheggiato.

Il Consigliere Borrelli attacca così l’episodio: “Stavolta non si tratta di episodio accaduto in tarda notte ma con la luce del giorno eppure non c’è stato alcun intervento da parte delle forze dell’ordine. È sconfortante vedere come orde di ragazzini, animati dalla violenza e dalla scelleratezza, abbiano la meglio sulla civiltà e la cittadinanza agendo indisturbati. Se non si interviene subito si rischia che la situazione sfugga di mano, cosa che tra l’altro sta già avvenendo. Cosa si aspetta allora? Cominciamo ad intervenire seriamente e duramente. Strade più sorvegliate e pattugliate ed interventi dei servizi sociali lì dove i giovani hanno bisogni di educazione alla civiltà e alla legalità.”

COMUNICATO STAMPA

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui