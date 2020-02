Napoli, cade dal quinto piano: 13enne in rianimazione

NAPOLI – Tredicenne cade dal balcone. Ancora non si conoscono le cause e la dinamica dei fatti di quanto accaduto dal quinto piano dello stabile nel quartiere Avvocata.

A riportare la notizia è stato ‘Il Mattino’. Il ragazzino è ricoverato nel reparto di Rianimazione del Santobono di Napoli, ed è in prognosi riservata a seguito della rovinosa caduta avvenuta dal balcone di casa sua. Il 13enne ha riportato diverse fratture in tutto il corpo e un preoccupante trauma cranico. Come possa essere successa una cosa del genere ancora non si sa, tante sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti. I carabinieri della compagnia Centro di Napoli stanno effettuando gli accertamenti.

