Napoli, controlli nelle aree della ‘movida’: arresti e denuce

NAPOLI – A Napoli, in centro città e nel quartiere Chiaia, i militari della locale compagnia, insieme a quelli del Reggimento Campania hanno setacciato le aree della “movida”.

Arrestato per spaccio di stupefacente Carmine Forte, 28enne del quartiere Avvocata già noto alle ffoo. E’ stato sorpreso in Via Paladino mentre cedeva 3 dosi di cocaina ad una giovane italiana. Nelle sue tasche 90 euro in contante ritenuto provento illecito. Forte è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

Ha 39 anni ed è residente nei Quartieri Spagnoli l’uomo denunciato per tentata truffa e ricettazione. Ha provato ad incassare in una banca di via Toledo un biglietto della lotteria poi risultato contraffatto.

Il ticket era collegato alla vincita di una somma di circa 79mila euro e l’originale era già stato presentato per l’incasso nel dicembre scorso in un’altra filiale napoletana.

Denunciato anche un 36enne del quartiere Montecalvario perché trovato in possesso di un proiettile militare cal. 5.56 NATO.

In totale 3 le persone denunciate a Chiaia per furto di energia elettrica. I contatori delle loro abitazioni sono risultati manomessi in modo da rilevare solo parzialmente i consumi di elettricità.

E’ del ‘95 il giovane ghanese denunciato per furto con destrezza di uno smartphone. Il 24enne è stato bloccato su Via dei Tribunali da alcuni ragazzi che hanno assistito allo scippo e poi contattato il 112. I militari lo hanno così identificato e denunciato; restituito lo smartphone.

Denunciato 1 parcheggiatore abusivo, sorpreso in Via Cesare Battisti a chiedere una somma variabile tra i 2 e i 5 euro agli automobilisti in cerca di parcheggio.

Sanzionato il titolare di un’attività commerciale di Vico Lungo Teatro Nuovo, beccato a vendere alcolici a minorenni.

Otto le persone segnalate alla Prefettura come assuntori di stupefacenti: 7 i grammi di marijuana sequestrati, 1,2 quelli di cocaina. Nel Rione Traiano, i carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno rinvenuto in Via Catone, in un’area condominiale del parco “Ises”, 91 grammi di cocaina suddivisa in dosi sottovuoto e 58 di marijuana. Il sequestro è contro ignoti.

COMUNICATO STAMPA

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui