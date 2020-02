Napoli, il bambino di 3 anni ricoverato al Cotugno risultato negativo al Coronavirus

By Antonio Galluccio

Il piccolo resterà comunque in quarantena per effettuare tutti gli esami clinici

NAPOLI – Una buona notizia quella che arriva in serata dall’ospedale Cotugno di Napoli specializzato in malattie infettive. Il bambino arrivato da Cava de Tirreni con molti dei sintomi del Coronavirus è risultato negativo si primi test.

Il piccolo era arrivato all’ospedale di Cava de’ Tirreni (Salerno) in tarda mattinata ed era stato subito attivato il protocollo per un presunto caso di coronavirus.

Il paziente era arrivato al “Santa Maria Incoronata dell’Olmo” con febbre molto alta. Nel primo pomeriggio il trasportato all’ospedale “Cotugno”, struttura specializzata in malattia infettive e struttura di riferimento in Campania per questi casi.

Il trasferimento avvenuto con un’ambulanza ad alto contenimento dell’associazione Humanitas di Salerno.

Dopo i primi test effettuati in serata il piccolo è risultato negativo al Coronavirus. Dovrà comunque restare in quarantena anche nei prossimi giorni in cui verranno effettuati altri esami clinici.

Lo scorso 17 febbraio a Battipaglia, in provincia di Salerno, si era verificato un altro presunto caso poi rientrato dopo gli accertamenti nella struttura ospedaliera napoletana. Si trattava di un cittadino cinese da pochi giorni rientrato in Italia dal suo Paese d’origine quando ha avvertito una sintomatologia influenzale che subito l’ha messo in allerta.