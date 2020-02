Napoli, Polizia in azione all’uscita dai locali: multe e sequestri

NAPOLI – Ieri sera gli agenti del Commissariato Bagnoli, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato via Coroglio, via di Pozzuoli e via Nisida.

L’attività ha consentito di identificare 70 persone, di cui 5 con precedenti di polizia, e di controllare 38 veicoli. Sono state contestate 6 violazioni al Codice della Strada, di cui due per veicoli sprovvisti di copertura assicurativa che sono stati sequestrati amministrativamente, due poiché i conducenti non avevano mai conseguito la patente e, infine, due contestazioni per non avere al seguito la carta di circolazione e la patente di guida.

Durante la serata sono stati, altresì, sanzionati due titolari di bar, uno in piazza Giusso per non aver esposto le tabelle obbligatorie relative ai sintomi correlati ai livelli di concentrazione alcolemica, e un altro in via Agnano Astroni per non aver messo a disposizione degli avventori l’apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico. Le sanzioni elevate agli esercenti ammontano complessivamente a 800 euro.

COMUNICATO STAMPA

