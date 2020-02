NAS in azione a Melito, Fratta e altri comuni: sequestrati circa 900kg di alimenti

NAPOLETANO – In Acerra alla via De Nicola, i Carabinieri del NAS, unitamente a personale dell’ ASL NA2NORD, hanno eseguito una verifica igienico – sanitaria presso un panificio, a conclusione della quale hanno proceduto a:

1. sequestro amministrativo di kg. 300 di alimenti vari, tra i quali prodotti da forno e salumi, in quanto privi di rintracciabilità alimentare;

2. sottoporre a chiusura amministrativa l’intera attività per gravi carenze igienico – sanitarie riscontrate a carico della struttura.

In Pompei lungo la strada Statale 145, loc. Pontenuovo, nel centro commerciale Auchan, militari del NAS hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un bar-pasticceria-gelateria, a conclusione della quale hanno proceduto a:

– sequestro amministrativo di 20 kg alimenti vari, tra cui prodotti dolciari semifreddi e preparati carnei, privi di qualsivoglia etichetta e/o informazione/i obbligatorie previste dalla normativa comunitaria vigente;

– sanzionare la parte per aver esposto in vendita al pubblico alimenti sfusi, privi delle previste indicazioni ad informazione del consumatore, di cui la normativa comunitaria;

– diffidare la parte in ordine a carenze igienico sanitarie e strutturali, riferite agli ambienti deputati e alla documentazione relativa allo svolgimento dell’attività e alla mancata attuazione delle procedure in autocontrollo.

In Frattaminore, alla via Roma i militari del NAS hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso una macelleria, a conclusione della quale procedevano al sequestro amministrativo di 70 kg, di derivati di carne suina (sugna), in parte esposta in vendita ed in parte riposta/conservata nelle apparecchiature frigorifere in uso, privi di qualsivoglia indicazione e/o procedura in autocontrollo HACCP riferita alla rintracciabilità alimentare della stessa.

In Melito di Napoli, al Corso Europa i Carabinieri del NAS hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un’attività di ristorazione e punto vendita di generi alimentari, a conclusione della quale hanno proceduto a:

– sequestrare amministrativamente 100 kg di alimenti vari, tra cui uova, prodotti carnei e ittici, barattoli di passata di pomodoro, confettura, marmellata e conserve a base di verdure, privi di qualsivoglia informazione utile a garantirne la rintracciabilità alimentare;

– a sanzionare la parte per non aver predisposto procedure in autocontrollo, ispirate ai principi HACCP, altresì per non aver predisposto adeguata cartellonistica relativamente alle tabelle alcolemiche e al divieto di fumo.

In San Gennaro Vesuviano i Carabinieri del NAS unitamente a personale del distretto sanitario 52 della ASL NA 3 SUD, hanno eseguito le seguenti verifiche igienico – sanitarie: “minimarket etnico sito in via Roma, a conclusione della quale hanno proceduto a comminare una “diffida” per delle carenze strutturali riscontrate nel corso del controllo; “minimarket etnico sito in Piazza Margherita, a conclusione della quale hanno proceduto a:

A. sequestrare amministrativamente kg. 300 di alimenti in quanto privi di rintracciabilità alimentare;

B. chiudere amministrativamente l’intera attività per “gravi carenze igienico sanitarie” riscontrate nel corso del controllo e per l’omessa notifica all’autorità competente dell’avvio dell’attività dello stabilimento alimentare.

Nel comune di Quarto, in via Campana presso una pasticceria, a conclusione di un’ispezione igienico sanitaria, i Carabinieri del NAS hanno sequestrato giudiziariamente 100 kg. circa di prodotti di pasticceria allo stato congelato, tra cui sfogliate napoletane, bigne’, pancake tutti detenuti in cattivo stato di conservazione. Nella circostanza, i militari procedevano al sequestro dell’apparecchiatura utilizzata per l’irregolare congelamento dei prodotti alimentari cautelati.

