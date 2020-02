Nas in azione a Sant’Antimo e Melito: sequestri in un panificio e in un ristorante

SANT’ANTIMO/MELITO – In Melito di Napoli i Carabinieri del NAS hanno condotto una verifica igienico sanitaria presso un panificio, unitamente a militari dell’Ispettorato del Lavoro di Napoli , a conclusione della quale hanno proceduto a sequestrare amministrativamente di kg. 70 di alimenti (panini di varia pezzatura e qualità, già biscottati) in quanto privi di rintracciabilità alimentare.

In Sant’Antimo, in via Roma i Carabinieri del NAS hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un’attività di ristorazione veloce a conclusione della quale procedevano al sequestro amministrativo di 5 kg, di alimenti tra cui prodotti carnei e preparati gastronomici, conservati in appositi frigoriferi e privi di qualsivoglia indicazione e/o procedura in autocontrollo HACCP riferita alla rintracciabilità alimentare.

