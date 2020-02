By Giovanna Iazzetta

Non si fermano all’alt e scappano, arrestati dopo un inseguimento

NAPOLI – Stanotte gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt ad un’auto con due persone a bordo in corso Garibaldi.

Il conducente, alla vista della pattuglia, si è dato alla fuga accelerando la marcia fino a quando, dopo un inseguimento,l’auto è stata bloccata in via Comunale Ottaviano ed al suo interno sono stati rinvenuti alcuni attrezzi atti allo scasso.

Il due, Alessio De Santis e Daniele Chianese, napoletani di 23 e 34 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il primo, inoltre, è stato sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita, mentre il secondo è stato arrestato altresì per evasione dagli arresti domiciliari.

