Novità per la prossima estate: traghetti in partenza da Torregaveta per le isole

BACOLI – Novità in arrivo per la prossima estate: dal pontile di Torregaveta, sarà possibile prendere il traghetto per raggiungere Ischia, Procida, Capri. L’annuncio è stato dato dal sindaco della città di Bacoli Josi della Ragione e segna un traguardo molto importante: da adesso, infatti, Torregaveta diventa uno dei punti principali per il trasporto marittimo.

Stamattina è stato consegnato il pontile alla Regione Campania e l’aspettativa è quella che quest’importante conquista prenda il via già dalla prossima estate, con la partenza di traghetti e mezzi di trasporto diretti da e verso Bacoli con destinazione Procida, Forio, Casamicciola, Ischia e Capri

Necessario è stato il lavoro di squadra della Capitaneria di Porto di Baia, dei dirigenti regionali e della Città Metropolitana, dei tecnici del Comune di Bacoli che hanno permesso di realizzare questo sogno.

