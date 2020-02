Ore d’ansia a Napoli, mamma esce coi suoi bimbi e scompare nel nulla

By Giovanna Iazzetta

SCAMPIA – Sono ore d’ansia quelle che sta vivendo una famiglia del quartiere a nord di Napoli, per la scomparsa di Roberta e dei suoi due figli.

La famiglia chiede massima condivisione. La donna è scomparsa da 24 ore insieme a i suoi due piccoli, la famiglia attraverso un post su Facebook chiede aiuto: “Sono passate quasi 24 ore che non si hanno vostre notizie…sei uscita ieri mattina con i tuoi bambini e non sei rientrata…Io prego con il cuore in mano tutti i miei amici di Fb di condividere il più possibile…È mia cugina e loro sono i miei nipoti é di Scampia …vi prego aiutatemi..siamo tutti disperati”.

Quello di Roberta potrebbe anche essere un allontanamento volontario dovuto ad un rapporto col marito che – secondo alcune testimonianze – era trasceso anche in episodi di violenza.

