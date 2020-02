Otto tonnellate di bionde nascoste tra i cereali: 4 uomini a processo

MERCATO SAN SEVERINO – Blitz della Guardia di Finanza di Napoli a Mercato San Severino: circa quarantamila e cinquecento stecche di sigarette di contrabbando sono state trovate in mezzo ai cereali, nascoste tra bancali ricolmi di “corn flakes”. Il quantitativo trovato è pari a otto tonnellate di bionde, destinate al mercato della provincia di Salerno e di Napoli. Sono a rischio processo quattro uomini di nazionalità ucraina, su richiesta della procura di Nocera Inferiore.

Le contestazioni, tutte in concorso, risalgono all’inizio di dicembre scorso: gli uomini della Gdf avevano notato un furgone che, per un lungo tragitto, precedeva un Tir con targa polacca, decidendo a quel punto di avviare un inseguimento fino a quando il camioncino e l’autotreno erano entrati all’interno dei magazzini di una società di logistica di Mercato San Severino. Le Fiamme Gialle verificarono il contenuto dei mezzi di trasporto, scoprendo le sigarette di contrabbando erano state nascoste dietro dei bancali ricolmi di cereali, che recavano il marchio falso della “Marlboro Light”. Il carico fu posto sotto sequestro, così come i prodotti alimentari utilizzati come copertura, con l’arresto in flagranza dei quattro, tutti di nazionalità ucraina.

Il processo è stato chiesto per la presenza di elementi gravi e schiaccianti nei confronti degli attuali imputati, accusati di aver detenuto e portato in un altro Stato sigarette in violazione della legge in materia.

