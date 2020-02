Panico a San Valentino: ristorante in fiamme

SALERNO – Ristorante in fiamme ieri sera ad Eboli. L’incendio sarebbe stato provocato dal mal funzionamento di una plafoniera all’interno di un ristorante braceria lungo la stradale 18. Il locale, come riportato da Il Mattino, è stato immediatamente evacuato e i clienti che stavano festeggiando San Valentino si sono precipitati per strada. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo ed hanno tentato di limitare i danni alla struttura.

