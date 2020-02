Paura a Frattamaggiore: un’auto prende fuoco, traffico cittadino in tilt

FRATTAMAGGIORE – Paura poco fa a Frattamaggiore dove un’auto in sosta ha preso improvvisamente fuoco. E’ accaduto in via Ianniello, all’altezza dell’incrocio con via Limitone. Ad andare a fuoco è stata una Fiat Multipla. Sul posto sono giunti i vigili del Fuoco di Afragola, la Polizia di Stato di Frattamaggiore e la Polizia Locale. Il veicolo era parcheggiato ai bordi della strada e le fiamme sono divampate a seguito di un corto circuito. Fortunatamente, le forze dell’ordine hanno potuto registrare solo un grande spavento ma non ci sono stati feriti nè danni particolari ad altre vetture o alle abitazioni circostanti. Il traffico cittadino è rimasto in tilt per diversi minuti ma tutto si è risolto per il meglio grazie alla tempestività di pompieri e forze dell’ordine.

LE FOTO: