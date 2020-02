Paura a Marano: grosso incendio distrugge deposito di arredamenti

By redazione

MARANO DI NAPOLI – Paura oggi pomeriggio a Marano, dove un gigantesco incendio ha divorato poco fa un deposito di arredamenti per uffici e abitazioni in via Torre Dentice. Sul posto sono giunte tre squadre dei vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme dopo diversi minuti. Il deposito è situato a ridosso di numerosi edifici.

I residenti della zona hanno abbandonato le loro case nel timore che il deposito potesse esplodere da un momento all’altro. Il titolare del locale, giunto dopo alcuni minuti sul luogo dell’incendio, è stato colto da un malore. Il danno sarebbe di svariate migliaia di euro. I vigili indagano sulla natura del rogo.

