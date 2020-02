Paura al Comune: uomo si barrica all’interno e minaccia di darsi fuoco

By redazione

MADDALONI – Si stanno vivendo momenti di tensione e paura nella casa comunale di Maddaloni, nel casertano. Un uomo, infatti, come riporta edizionecaserta.it, si è barricato all’interno dell’edificio che ospita il Municipio e sta minacciando di darsi fuoco per protesta.

Secondo alcune testimonianze, l’uomo si sarebbe già cosparso di liquido infiammabile (quasi certamente benzina) per mettere in atto il suo piano ma le notizie sono ancora frammentarie.

Sul posto è comunque giunta una volante del commissariato. Gli agenti, dopo aver messo in sicurezza la zona e garantito l’incolumità di visitatori e dipendenti, proveranno a far recedere l’uomo dai propri propositi. Ancora non si conoscono le motivazioni del gesto.

