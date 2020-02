By Ciro De Liddo

L’aggredito ha riportato una ferita tra l’anca e il gluteo. Indagini in corso

SALERNITANO – Paura fuori ad un bar, buttafuori ferito con un coltello: caccia all’aggressore.

L’episodio ha avuto luogo nella tarda serata di sabato a Salerno. Un buttafuori, 50enne del posto, era a lavoro fuori un bar in via Posidonia, nel quartiere Pastena, quando è stato aggredito da un uomo. L’aggressore, per motivi ancora da chiarire, avrebbe prima iniziato ad inveire contro il 50enne e successivamente, ha estratto un coltello con cui ha ferito il buttafuori.

L’aggressore, probabilmente spaventato, è scappato via mentre il ferito è stato trasportato presso l’ospedale Ruggi. Qui, il medico che l’ha preso in cura, ha avvertito le forze dell’ordine che hanno avviato delle indagini per cercare di identificare l’aggressore. Il 50enne ha riportato una ferita da taglio tra l’anca e il gluteo. Dopo la medicazione, è stato dimesso con 10 giorni di prognosi. Si attendono eventuali aggiornamenti sul caso.

