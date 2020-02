By Giovanna Iazzetta

Paura in centro, abitazione devastata dalle fiamme: pompieri in azione

CAPUA – Momenti ieri pomeriggio in centro. Un principio di incendio è divampato all’interno di un’abitazione della zona di via Roma. A dare l’allarme è stata una donna che ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Poco prima delle 16 una squadra dei caschi rossi è giunta sul posto spegnendo le fiamme e mettendo in sicurezza la zona. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze.

