CASERTANO – Paura nella notte, perde il controllo dell’auto e si schianta: 4 ragazzi feriti.

L’incidente ha avuto luogo nella notte a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta. 4 giovani ragazzi stavano a bordo di un’auto per far rientro a casa dopo aver trascorso la serata in un locale. Improvvisamente, per motivi ancora da chiarire, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo e l’auto di è schiantata nella zona della piazzetta nei pressi via della Libertà.

I 4 ragazzi presenti della vettura: due 18enni, un 19enne e un 23enne, sono rimasti incastrati nelle lamiere dell’auto. Infatti, i vigili del fuoco giunti sul luogo del sinistro hanno dovuto attuare delle manovre particolari per estrarli. I feriti sono stati trasportati agli ospedali di Caserta e Maddaloni, dove ora le loro condizioni sono stabili.

Sul posto dell’incidente, anche i carabinieri della Compagnia di Marcianise, che come riportano fonti locali, hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Si attendono eventuali aggiornamenti.

