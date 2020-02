Paura nell’area nord: padre spara al figlio durante una lite

CAIVANO – Un padre ha sparato al figlio durante una lite. E’ accaduto a Caivano, in provincia di Napoli, martedì intorno alle 18:30. Secondo le prime ricostruzioni, riportate da edizionenapoli.it, l’uomo, un cinquantenne, avrebbe puntato la pistola verso il figlio trentenne, raggiungendo il giovane con un colpo alla gamba.

Il fatto è accaduto in una traversa di corso Umberto I e tutto il vicinato è letteralmente sconvolto per l’accaduto. Il trentenne è stato portato all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore, dove è stata verificata una ferita alla gamba dovuta all’esplosione di un colpo di arma da fuoco.

Fortunatamente il ragazzo non risulta essere in gravi condizioni, mentre il padre è stato denunciato per lesioni gravi ma non risulta al momento reperibile.