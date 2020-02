Paura nell’aversano: diverse auto sono andate a fuoco

TRENTOLA DUCENTA – Paura nella notte nel centro di Trentola Ducenta. Un incendio è divampato infatti all’interno di una proprietà privata. Il rogo è divampato nel deposito adiacente al cortile di un’abitazione della zona di via dei Mille: bruciando anche parte del materiale accatastato all’esterno, in particolare legna. Non si registrano feriti nè intossicati per fortuna.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Aversa che hanno domato il rogo dopo alcune ore. Il bilancio è comunque pesante tenendo conto dei danni: nell’incendio sono bruciate due vetture, una Lancia e una Toyota, ed è andata distrutta una copertura. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

FONTE: EDIZIONECASERTA.IT