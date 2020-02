Paura sul treno della Circumflegrea, fumo invade i vagoni: passeggeri in fuga

L’episodio ha avuto luogo nella mattinata sul treno 5071 della Circumflegrea. Il convoglio partito da Licola intorno alle 7.00 era diretto verso Montesanto. Nel tratto pero tra le stazioni di Quarto e Quarto Centro, dal treno è iniziato ad uscire del fumo

I passeggeri, spaventati, sono stati fatti scendere mentre i tecnici dell’Eav hanno avviato gli accertamenti sul treno. Pare che a causare il fumo sia stato il surriscaldamento di un compressore. I pendolari hanno dovuto attendere l’arrivo di un secondo convoglio mentre quello in avaria è stato portato in deposito per ulteriori verifiche. Fortunatamente non ci sono stati intossicati.