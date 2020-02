Pauroso incidente a Licola: coinvolte 3 auto, grave una donna

By Antonio Miele

POZZUOLI – Terribile l’incidente in strada avvenuto questa mattina a Licola, frazione del comune di Pozzuoli, dove 3 vetture si sono scontrate in via Montenuovo.

Il pauroso schianto avvenuto nella città flegrea ha riportato un bilancio di circa 3 feriti più una quarta donna trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale più vicino, il nosocomio di Santa Maria delle Grazie.

I soccorso hanno reputato necessario correre al presidio a causa delle condizioni dell’anziana signora che sono subito apparse gravi. Sul luogo sono successivamente giunte le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

