Perseguitava e minacciava l’ex fidanzata con una clava ed un coltello: arrestato

L’uomo, un 32enne del napoletano, è stato colto in flagrante dai Carabinieri

SAN FELICE A CANCELLO (CE)/ACERRA – A San Felice a Cancello, i carabinieri del locale comando Stazione hanno tratto in arresto un 32enne di Acerra, ritenuto responsabile del reato di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata, sua coetanea. L’uomo, a seguito di denuncia sporta dalla vittima, è stato notato dai militari dell’Arma mentre a bordo della sua autovettura, una Opel Corsa, seguitava nella denunciata condotta persecutoria. Fermato e perquisito dai carabinieri è stato trovato in possesso di una clava di legno lunga circa 40 centimetri ed un coltello da cucina con lama seghettata, il tutto sottoposto a sequestro penale.

L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Ce).

