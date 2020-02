Piano Strategico Città Metropolitana: il TAR respinge la richiesta di sospensiva del comune di Giugliano

By Antonio Galluccio

Gli ex consiglieri metropolitani giuglianesi: “Un’altra brutta figura per Poziello”

GIUGLIANO – Mentre Poziello si affretta a trovare spiegazioni per il suo fallimento politico arriva un’altra tegola anche sulla sua esperienza amministrativa.

Il Tar ha infatti respinto la richiesta del comune di Giugliano di sospendere il procedimento che aveva bocciato i progetti del presentati dall’amministrazione Poziello nell’ambito del Piano Strategico messo in campo dalla Città Metropolitana a favore dei comuni del territorio. Questo significa che il Piano Strategico Metropolitano continuerà a produrre tutti i suoi effetti e a finanziare i progetti di tutti gli altri comuni dell’area metropolitana tranne che per Giugliano.

Una sentenza che ancora prima di entrare nel merito conferma l’infondatezza delle richieste dell’amministrazione e che ci lascia ancora di più il forte rammarico per le risorse perse, ben 10 milioni di euro, da parte della città e che ne avrebbero garantito una sicura crescita in termini di infrastrutture e vivibilità.

L’ennesima brutta figura di questo sindaco, il conto salato che la città paga per l’incompetenza ma soprattutto per l’inaffidabilità politica di chi ci ha amministrato fino ad oggi. Uno dei pochi comuni, l’unico tra quelli più grandi, ad aver presentato progetti manchevoli di qualsiasi minimo requisito per essere valutati positivamente.

L’amara eredità lasciata da un sindaco che con questo colpo finale ha messo il timbro sul suo fallimento, consumato, definitivamente, con la scelta saggia dei consiglieri di opposizione di chiudere anticipatamente la sua esperienza alla guida della città.

Siamo tuttavia certi che la prossima amministrazione sappia porre rimedio, presentando progetti adeguati e disinnescando questa lite nei tribunali con un ente così importante che ha l’unica colpa di voler finanziare opere in Città. Che beffa!

Comunicato Stampa Congiunto

Nicola Pirozzi, Rosario Ragosta, Diego D’Alterio