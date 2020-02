Pizzaiolo casertano rifiuta di concedere area riservata a Chiara Ferragni: “non abbiamo privè”

CASERTA – Sta scatenando diverse polemiche il presunto rifiuto, da parte di un pizzaiolo casertano, di riservare un’area privata all’influencer Chiara Ferragni all’interno della sua pizzeria. Alla richiesta della moglie del cantante Fedez, il pizzaiolo avrebbe risposto “No Chiara non abbiamo privè. Per noi i clienti devono essere trattati tutti all stesso modo”. La risposta avrebbe generato, tra i naviganti del web, numerosi apprezzamenti.

La situazione è stata poi ulteriormente chiarita dal ristoratore in un post su Facebook:

“Scrivo sempre ciò che penso

Si è alzato un polverone che praticamente non esiste

Io ero semplicemente felice che un personaggio famoso(o chi ne fa le veci o magari era uno scherzo) avesse chiamato in pizzeria per un tavolo

Da noi vengono attori

Calciatori,e compagni cantando

Ho semplicemente risposto che non avevo quel servizio

E ho semplicemente detto la verità

Non ho mai voluto fare differenze

Che tratto tutti con lo stesso amore e dedizione

Ci tengo a precisare che non ho rifiutato nessuno

E mai mi permetterei

È brutto vedere odio

Perché la vita è bella

Fatevene una ragione”

Fedez e Chiara Ferragni hanno replicato, in modo ironico, direttamente dalla loro villa di Los Angeles, dicendo, in una storia pubblicata sul social network Instagram: “Stiamo cercando qualcuno che ci ospiti in un prive’ di una pizzeria di Caserta”. E, a quanto pare, in risposta alla richiesta non sarebbero mancati inviti.