By Alessandra Chianese

Polizia in azione: parcheggiatore abusivo nei guai per tentata estorsione

NAPOLI – Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Argine per la segnalazione di un’estorsione.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un uomo che ha riferito di essere stato minacciato da un parcheggiatore abusivo che pretendeva del denaro per consentirgli la sosta davanti alla clinica Villa Betania.

Gli agenti, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, hanno individuato e denunciato per tentata estorsione un 23enne napoletano, con precedenti di polizia, attualmente sottoposto alla misura del divieto di dimora nel comune di Napoli per lo stesso reato.

