Polizia in azione: ritrovate sei pistole in uno zaino

NAPOLI – Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato San Giovanni – Barra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Raffaele Testa uno zaino abbandonato in un’aiuola in cui hanno rinvenuto 6 pistole, di cui una con matricola abrasa, 263 munizioni di diverso calibro e 5 caricatori vuoti.

COMUNICATO STAMPA

