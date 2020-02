POZZUOLI – Paura nella notte: negozio distrutto dalle fiamme.

L’episodio ha avuto luogo nella tarda serata di ieri a Pozzuoli. Intorno alle 22, un grosso incendio si è sviluppato all’interno del negozio “Mister Risparmio”. situato nel quartiere di Monteruscello. Le fiamme, che hanno quasi distrutto interamente l’esercizio commerciale in questione, si sono propagate nei locali adiacenti.

In particolare, il fuoco ha raggiunto la vicina pasticceria D’Angelo che però fortunatamente non ha causato datti. Infatti, ad essere stata danneggiata, solo la guaina esterna, mentre all’interno il negozio di dolci ha riportato un annerimento delle pareti causate dal fumo.

Le fiamme hanno interessato anche alcune abitazioni situate al di sopra di Mister Risparmio. Per tale motivo tantissime le persone scese in strada in attesa dei soccorsi. Fortunatamente, l’incendio non ha causato nessun ferito. Rapido è stato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno evitato il degenerare in tragedia dell’episodio.

Sul posto sono giunti anche le forze dell’ordine che, come riportato da fonti locali, hanno avviato le indagini per cerare di chiarire le cause del sinistro. Solo l’attività investigativa riuscirà a determinare la natura del rogo. Non si esclude la pista di incendio doloso, anche se le fiamme potrebbero essersi propagate per differenti motivi. Si attendono eventuali aggiornamenti.

