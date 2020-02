Prende a calci e pugni l’ex convivente: arrestato 49enne

NAPOLI – Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio del controllo del territorio, su segnalazione della sala operativa sono intervenuti in via Trencia per una lite. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato e bloccato una persona che stava inveendo con insulti e minacce all’indirizzo di una donna che ha riferito di essere stata aggredita dall’uomo, suo ex convivente, con pugni e calci.

Gli agenti, dopo aver richiesto l’intervento del 118 per soccorrere la donna, hanno arrestato per atti persecutori e lesioni personali Girolamo Starace, 49enne napoletano con precedenti di polizia, già destinatario di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.