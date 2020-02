Prevenzione a Villaricca: scuole chiuse fino a sabato 29 ed altre misure straordinarie

VILLARICCA – Scuole chiuse fino al prossimo sabato 29 febbraio a Villaricca per misure precauzionali a causa del pericolo di diffusione del covid-19, il cosiddetto “Coronavirus”. Il provvedimento emanato dal Sindaco è volto a prevenire qualunque possibilità di contagio tra studenti e personale ed a sanificare coloro che fossero in qualche modo venuti in contatto con soggetti a rischio. Nell’ordinanza si fa riferimento a tutte le misure di prevenzione che il Sindaco ed il Responsabile del Settore indicano per prevenire i rischi di un contagio.

IL TESTO COMPLETO DELL’ORDINANZA:

Premesso:

– che a seguito dei casi manifestatisi in questi giorni, di diffusione del COVID – 19 (coronavirus) sul territorio nazionale, il Ministero della Salute ha emanato la circolare n. 5443 del 22/02/2020 per il rafforzamento delle misure precauzionali;

– che il Presidente della Repubblica, con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, ha dettato le misure urgenti per evitare la diffusione del COVID – 19 e, con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, sono state definite le disposizioni attuative del citato Decreto Legge n. 6/2020;

– che l’art. 2 del Decreto Legge 6/2020 consente alle autorità competenti sul territorio di adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID – 19 anche al di fuori dei casi di cui all’articolo 1, comma 1;

– che la Regione Campania, con ordinanza n. 1 del 24/2/2020, ha individuato Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante dal COVID-19;

Premesso altresì,

– che il responsabile dell’UTC, con propria nota prot. int. 458 del 25.02.2020, ha ritenuto di dover anticipare, in via precauzionale, le operazioni di sanificazione degli edifici scolastici comunali, proponendo – nel contempo – al Sindaco la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado al fine del compimento delle operazioni de quibus

Rilevato

– che, allo stato, non sono ancora pervenute precise comunicazioni da parte degli organi sovraordinati competenti

Ritenuto

– di dover prevedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 e 54 del TUEL al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, ogni utile precauzione;

Visti

– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020;

– il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020;

– la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020;

– l’Ordinanza n. 1 del 24/02/2020 della Regione Campania;

– gli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

– la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale, pubbliche e private, fino al prossimo 29 febbraio 2020;

– in ossequio all’Ordinanza della Regione Campania n. 1 del 24/2/2020, la sospensione dell’organizzazione e l’espletamento di ogni manifestazione che comporti adunanze o assembramenti, fino a nuovo provvedimento;

– la sospensione del mercato settimane per la giornata del 28/2/2020;

RACCOMANDA

– a tutti i soggetti che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso sul territorio comunale dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle regioni di pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall’epidemia ovvero dalle altre aree del mondo di conclamato contagio, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria territorialmente

competente;

– agli Uffici Comunali ai quali pervengano informazioni relative all’ingresso negli ultimi 14 giorni in regione Campania di cittadini dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle regioni di pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall’epidemia ovvero dalle altre aree del mondo di conclamato contagio, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione

dell’Azienda sanitaria territorialmente competente con segnalazioni anche nominative al fine di consentire l’immediata attivazione di ogni misura sanitaria necessaria per l’accertamento dell’eventuale contagio e di evitare immotivate interruzioni di servizi pubblici;

– ai Dirigenti scolastici di evitare l’organizzazione e l’espletamento di gite e viaggi di istruzione, in Italia e all’estero nonché di ogni manifestazione non strettamente necessaria alle attività curricolari che comporti adunanze o assembramenti degli studenti;

– ai Dirigenti scolastici di assicurare la diffusione di informazioni e comunicazioni in ordine alle buone prassi raccomandate dal Ministero (lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche; evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce; non prendere antivirali o antibiotici se non

prescritti; pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool; usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate; contattare il numero unico di emergenza 112 se si hanno febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si è tornati dalla Cina, o da altre aree di conclamato contagio);

– alle società di trasporto pubblico locale di assicurare idonee misure di prevenzione e contenimento del rischio di contagio, a tutela dei dipendenti e dell’utenza, ivi compreso l’incremento della disinfezione dei vagoni, delle carrozze, degli abitacoli dei treni e bus regionali;

– alla popolazione tutta di dare corso ad una costante attività di prevenzione, sebbene non si siano registrati casi di contagio;

– alla popolazione tutta di limitare al massimo gli spostamenti verso e dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle regioni di pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall’epidemia ovvero dalle altre aree del mondo di conclamato contagio,

INFORMA

– la popolazione tutta che per qualsiasi necessità sono stati attivati i seguenti numeri di pubblica utilità:

§ 1500, da parte del Governo Italiano

§ 800.909.699, da parte della Regione Campania, attivo dalle ore 8,00 alle ore 20,00

– la popolazione tutta che la situazione delle aree colpite da coronavirus nel nostro Paese è in

costante aggiornamento attraverso la consultazione del sito dedicato del Ministero della Salute:

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus che è opportuno consultare anche per porre in essere le misure indicate per evitare il contagio.

INVITA

la popolazione tutta a non creare allarmismi e rivolgersi alle citate utenze telefoniche, oppure a quelle delle Forze di Polizia attraverso il numero unico europeo di emergenza 112, per qualsiasi informazione in merito all’evolversi della situazione e per segnalare ogni situazione sospetta.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento a:

– Città Metropolitana di Napoli;

– ai l.r.p.t. titolari di scuole private sul territorio comunale;

per i provvedimenti di propria competenza

DISPONE

– La notifica del presente provvedimento a:

§ all’ASL Napoli 2 Nord – Dipartimento di prevenzione – Igiene e Sanità Pubblica;

§ alla Stazione dell’Arma dei Carabinieri di Villaricca;

§ al Commissariato di Pubblica Sicurezza Giugliano in Campania – Villaricca;

§ al Comando di Polizia Locale;

§ agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio;

– la trasmissione a mezzo PEC del presente provvedimento:

§ alla Prefettura di Napoli

§ alla Presidenza della Regione Campania

§ alla Città Metropolitana di Napoli;

– dare comunque la massima diffusione al presente provvedimento, in particolare mediante la

pubblicazione, oltre che all’Albo Pretorio, anche sulla Home Page del sito istituzionale del Comune ed

alla pagina Facebook ufficiale;

– è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tar entro 60 giorni dalla pubblicazione ed entro 120 giorni per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Settore f.to DOTT. FORTUNATO CASO

Il Sindaco

f.to AVV. MARIA ROSARIA PUNZO