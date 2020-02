Psicosi Coronavirus, all’aeroporto di Capodichino passeggeri con le mascherine

NAPOLI – Ancora allerta Coronavirus: sono in tanti a temere il contagio per questo soprattutto nelle zone più affollate come metrò, aeroporti e stazioni. Infatti per precauzione, vengono indossate le mascherine.

Una situazione analoga è avvenuta questa mattina all’aeroporto di Capodichino, dove tanti erano i viaggiatori muniti di mascherine. Dopo la conferma dei due casi accertati in Italia di Coronavirus, l’allerta cresce. A seguito di ciò il Consiglio dei Ministri ha decretato lo stato di emergenza sanitaria per sei mesi. Con il provvedimento il governo, esercitando dei «poteri sostitutivi» degli enti locali, garantisce interventi immediati a favore della popolazione e del territorio con mezzi e poteri straordinari.

