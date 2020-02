CASERTANO/NAPOLETANO – Psicosi Coronavirus: altri sospetti nella provincie di Napoli e Caserta.

Dopo la conferma di diversi casi di Coronavirus in Italia, aumentano sempre di più le segnalazioni e i casi sospetti. Nella giornata di ieri, presso l’ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere si sono presentate 2 persone con sintomi influenzali che erano giunte da poco da Verona. Subito i medici hanno sottoposto la coppia al test del tampone che ha dato esiti negativi, non confermando il sospetto di Coronavirus.

Nella giornata odierna, invece, come riportano fonti locali, sempre al Meloria una giovane si è presentata per sottoporsi, spontaneamente al test. Pare che la situazione non sia allarmante me per escludere un eventuale contagio del virus cinese si attendono i risultati.

Anche a Napoli, presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, c’è un caso sospetto. Un 60enne con una polmonite interstiziale grave è stato sottoposto al tampone per Coronavirus. In attesa dell’esito degli esami effettuati, i medici hanno collocato l’anziano in una sala isolata del nosocomio e l’hanno sottoposto ad una terapia d’ossigeno a causa della grave insufficienza respiratoria.

I sanitari hanno cercato di tranquillizzare gli altri cittadini affermando che gli esami effettuati rientrano in una prassi attuata per prevenire un eventuale contagio. Si attendono ulteriori informazioni circa eventuali conferme o smentite.

