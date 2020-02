NAZIONALE – Psicosi Coronavirus, l’Istituto Superiore della Sanità: “Evitate i prodotti disinfettanti fai da te”

A dare l’annuncio l’Istituto Superiore della Sanità mediante un comunicato pubblicato sul loro sito ufficiale. L’istituto ha deciso di intervenire su tale questione in seguito ad una elevata diffusione di ricette fai da te per la creazione di disinfettatati.

Tutti i prodotti che vantano in etichetta un’azione “disinfettante”, ha fatto sapere l’istituto Superiore della Sanità, sono autorizzati come Presidi Medico Chirurgici (PMC) sul territorio nazionale dal Ministero della Salute previa valutazione della loro efficacia e sicurezza. Fondamentale è per il produttore indicare i componenti costitutivi del prodotto, nonché i pericoli associati al suo utilizzo e i relativi consigli di prudenza.

Quindi, data la pericolosità della sostanze utilizzate per tali presidi medici, è sconsigliato produrre il prodotto in casa. Alcuni prodotti per creare disinfettanti possono essere dannosi anche se non correttamente maneggiati. Inoltre, l’Istituto della Sanità ha rassicurato i cittadini che in caso di mancanza di presidi disinfettanti, efficace se effettuato correttamente, può risultare anche il semplice lavaggio delle mani con acqua e sapone.

