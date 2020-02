Qualiano, canoni di locazione 2019 da richiedere online. Il sindaco spiega la nuova procedura

By redazione

QUALIANO – Canoni di locazione, dopo aver sbloccato i contribuiti dal 2007 al 2010 l’amministrazione di Qualiano si appresta ad affiancare i cittadini per la richiesta di quelli relativi al 2019, che quest’anno per la prima volta sarà completamente online. Bisognerà infatti, entro il 13 marzo, registrarsi sull’apposito portale della Regione Campania e completare la procedura di richiesta per poter accedere al bando.

Ne ha parlato il sindaco Raffaele De Leonardis ospite della nostra redazione, ribadendo tutta la disponibilità dell’amministrazione – con l’assessore al ramo Principia De Rosa – con il prezioso contributo dei Centri di Assistenza Fiscale.

Ecco la sua intervista: