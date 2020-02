Qualiano, dai social al campo di calcio: obiettivo squadra femminile

QUALIANO – Dai social alla vita reale, nuova iniziativa dei gruppi Facebook Sei di Qualiano se… e Vivi Qualiano che hanno organizzato una serie di allenamenti di calcio per tutte le donne della città presso la struttura Olimpic Club di via Cacciapuoti, non distante dalla villa comunale. Una nuova opportunità, completamente gratuita, per le tante che avrebbero voluto praticare uno sport tradizionalmente legato all’immagine maschile e non ne hanno mai avuto l’occasione, ma anche la possibilità di riprendere confidenza con la palla dopo diverse esperienze in campo.

Una prima platea variegata, quella che quindi si è sottoposta all’allenamento gestito da Mimmo Licciardiello e Giulio Cacciapuoti, accomunati dal ruolo di amministratori dei due gruppi e dalla passione – nel loro caso divenuta lavoro – per il calcio. Con loro, nell’intervista che segue, anche il titolare dell’Olimpic Club Antonio Olivelli. I successivi allenamenti si terranno ogni giovedì alle ore 16, successivamente si valuterà la creazione di diversi gruppi e di una prima squadra di calcio femminile a Qualiano.

Qualiano calcio femminile ⚽️ QUALIANO, DAI SOCIAL AL CAMPO DI CALCIO: OBIETTIVO SQUADRA FEMMINILEL'INIZIATIVA ▶️ http://bit.ly/QualianoCalcioFemminile Geplaatst door Il Meridiano News op Maandag 3 februari 2020

