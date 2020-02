Qualiano, interventi di sanificazione anche al Marconi ed al Cartesio: domani scuole chiuse

QUALIANO – Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21/02/2020 N.2180 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e viste anche le richieste arrivate dopo la comunicazione di intervento di sanificazione nelle scuole comunali; tali interventi di sanificazione sono stati estesi anche alle scuole superiori del territorio: Istituto scolastico Marconi e Dragonetto succursale Liceo Cartesio.

Le operazioni da parte della ditta preposta sono già in corso. Domani le scuole saranno chiuse per consentire la dovuta aerazione nei locali oggetto di intervento. Le lezioni riprenderanno regolarmente venerdì 28 febbraio come in tutte le scuole del territorio.

L’attività di sanificazione sta interessando anche le strade cittadine che già nella giornata di ieri sono state interessate dagli interventi straordinari della ditta incaricata, che proseguiranno anche nella serata di oggi. Siamo impegnati in altre riunioni sia con i vertici dell’ASL che con i vertici della Regione Campania che confermano ad horas che non esistono contagi da Covid19 sul nostro territorio, nè nell’intera Regione. Per questo motivo invito tutti i cittadini di evitare inutili allarmismi.

