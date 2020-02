By redazione

Qualiano, la proposta del Centro Fiamma: “Rinominiamo piazza Rosselli in piazza martiri delle Foibe”

QUALIANO – In qualità di ente dedito alla promozione della cultura, il Centro Sportivo Fiamma Tricolore, questa mattina ha protocollato al comune di Qualiano, una richiesta per rinominare piazza Rosselli in piazza martiri delle foibe.

In concomitanza con l’imminente arrivo della giornata del ricordo, ovvero il 10 febbraio, Qualiano non può dimenticare quei connazionali che furono uccisi o costretti all’esilio solo perché italiani, una vera e propria pulizia etnica ad opera del regime comunista titino.

Un vero e proprio genocidio che vede 20.000 persone uccise in modo atroce, a gruppi di 2-3 legate col fil di ferro spalla a spalla, e gettate in cavità carsiche profonde anche 70 mt e larghe appena 70 cm in superficie.

Senza contare poi i 350.000 esuli, condannati a scappare dalla propria terra.

Come Centro Nazionale Sportivo Fiamma, proponiamo l’intitolazione di una delle principali piazze di Qualiano a questi martiri, affinché chiunque capisca che la nostra città non dimentica.

COMUNICATO STAMPA