Qualiano, scuole chiuse mercoledì e giovedì per la sanificazione degli ambienti

QUALIANO – Chiudono le scuole comunali primarie e secondarie di Qualiano, la decisione del sindaco Raffaele De Leonardis dopo un incontro presso l’istituto comprensivo Di Giacomo Santa Chiara con l’assessore alla pubblica istruzione Elvira Di Nardo, i dirigenti di tutti i plessi del territorio, il consigliere comunale Luigi Basile e il portavoce del sindaco, Armando Di Nardo per permettere la sanificazione degli ambienti come misura preventiva.

Il provvedimento durerà i giorni di mercoledì e giovedì, mentre da venerdì le lezioni riprenderanno normalmente. Restano invece aperte le scuole private e le superiori, queste ultime sono infatti di competenza della città metropolitana.

La decisione arriva per evitare allarmismi tra le famiglie della platea scolastica in un periodo in cui il timore per la diffusione del coronavirus è alto, nonostante a Qualiano e in tutta la Campania non sia stato registrato alcun caso di positività. L’attività di sanificazione interesserà anche le strade cittadine.

ECCO IL VERBALE DEL’INCONTRO