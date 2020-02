Raffaele Cutolo è grave: trasferito d’urgenza dal carcere in ospedale

PARMA – Si aggravano le condizioni di salute di Raffaele Cutolo: il boss della Nuova camorra organizzata, che ha insanguinato le strade di Napoli e della provincia soprattutto negli anni Ottanta, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Parma, proprio per il peggioramento della sua salute; non è chiaro, però, lo stato attuale delle condizioni del boss di Ottaviano e dell’area vesuviana. Cutolo è detenuto proprio nel carcere di Parma: condannato a 4 ergastoli, si trova dal 1995 in regime di carcere duro. Il legale di Cutolo, l’avvocato Gaetano Aufiero, ha preparato istanza per chiedere che la moglie e la figlia del boss possano fargli visita in ospedale: “Ieri ho riscontrato da parte del carcere e da parte dell’ospedale grandissima civiltà e disponibilità a fornirmi le notizie ho poi comunicato ai familiari” ha detto l’avvocato. Lo scorso settembre, inoltre, a quanto apprende Fanpage.it, il legale ha impugnato il regime di 41 bis ed è in attesa che il Tribunale del Riesame di Roma fissi una udienza.

FONTE: FANPAGE.IT