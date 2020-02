Ragazza di 25 anni investita da 32enne drogato ed ubriaco: è gravissima

SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO/PAGANI (SA) – Lotta tra la vita e la morte una ragazza di 25 anni, investita venerdì scorso, tra Sant’Egidio del Monte Albino e Pagani, dall’auto guidata da uno straniero. L’uomo si trova in ospedale ed è in stato di arresto. Ha 32 anni, di nazionalità marocchina e secondo le indagini della procura di Nocera Inferiore, sarebbe risultato positivo ad alcol e stupefacenti. L’auto coinvolta nell’incidente è una Renault Clio, che ha terminato la sua corsa ad alta velocità a ridosso di un muro di un palazzo. Dopo aver perso il controllo, il guidatore ha investito in pieno con la sua auto la ragazza, ricoverata presso l’ospedale di Nocera Inferiore, in condizioni gravissime. Ha riportato ferite gravi su tutto il corpo, nello specifico la situazione peggiore è quella alle gambe, con danni irreversibili.

Sul luogo dell’incidente sono stati sollecitati i soccorsi di carabinieri e ambulanza del 118, oltre che dei vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo dello straniero dall’auto, completamente danneggiata a causa dell’impatto violento ad alta velocità. Un primo bollettino medico riferisce di numerosi politraumi, invece, presenti sul corpo della ragazza. L’ipotesi d’accusa mossa dalla procura verso l’uomo è quella di lesioni gravi, con l’arresto che sarà eseguito una volta che lo stesso dovesse ristabilirsi dalle cure in ospedale. I carabinieri hanno acquisito, al fine di ricostruire al dettaglio la dinamica del sinistro, anche dei video provenienti da alcune telecamere di sorveglianza.

FONTE: ILMATTINO.IT