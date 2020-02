By Gianluca Russo

Raid in un bar del centro: sradicato nella notte il cambiamonete

SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) – Ladri in azione a Santa Maria Capua Vetere, nel casertano. Alcuni malviventi, nel corso della notte, hanno infatti svaligiato il Kenya Caffè di via Achille Grandi. Il colpo studiato a tavolino e che ricorda nelle modalità quello già avvenuto due anni fa, proprio negli stessi giorni, ai danni dello stesso locale. Anche questa volta, come allora, i ladri, dopo aver forzato l’ingresso con gli arnesi da scasso, hanno sradicato dal muro il cambiamonete coi soldi delle slot machine, che è stato poi caricato a bordo di un veicolo. I danni riportati dall’esercizio commerciali sono ingenti.

Foto: pagina Facebook “Ciò che vedo in città – SMCV”

