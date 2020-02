NOLA – Rapina a mano armata in banca nel napoletano: bottino di 10mila euro, è caccia all’uomo. Paura nel primo pomeriggio di oggi al Cis di Nola. Erano le 15:20, infatti, quando, come riportato da fanpage.it, due criminali hanno fatto irruzione nella filiale della Montepaschi di Siena che si trova all’interno della piattaforma logistica internazionale situata in provincia di Napoli. Armati di un taglierino e col volto coperto da passamontagna, i malviventi hanno minacciato i dipendenti della banca puntando loro l’arma alla gola e si sono fatti consegnare il denaro contenuto nelle casse. Subito dopo sono scappati a bordo di un’automobile. Il bottino non è stato ancora quantificato con precisione, ma secondo le prime stime i rapinatori sarebbero andati via con circa diecimila euro in contanti.

Prontamente, sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia di Stato e sono state chiuse le vie di accesso al Cis. Inoltre, sono stati predisposti posti di blocco e di controllo lungo le strade di scorrimento della zona, probabile via di fuga dei rapinatori. Sono in corso controlli anche all’interno della piattaforma, tra i viali e nei capannoni, nell’eventualità che i criminali si siano nascosti e che non siano riusciti ad allontanarsi prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

Le forze dell’ordine hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della Montepaschi mentre sono in corso accertamenti sui video; al vaglio degli investigatori anche le immagini risalenti ai giorni scorsi, per verificare l’eventuale presenza di persone sospette nei pressi della filiale che potrebbero essere dei complici o gli stessi rapinatori durante gli appostamenti nella fase preparatoria della rapina.