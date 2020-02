Rapina una donna e fugge: 19enne inseguito e arrestato dalla polizia

By Alessandra Chianese

Il ragazzo è stato arrestato per rapina aggravata, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale

NAPOLI – Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in piazza Garibaldi hanno udito della urla e hanno visto in via Alessandro Poerio una donna rincorrere un giovane.

I poliziotti lo hanno inseguito e bloccato rinvenendogli indosso il cellulare che aveva rapinato poco prima alla vittima dopo averla aggredita.

Yakuvu Abdul Basit, 19enne del Ghana con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina aggravata, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.

