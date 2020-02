By Giovanna Iazzetta

Rapina violenta in villa nel napoletano: malviventi in manette

NAPOLI – Arrestati i presunti responsabili della feroce rapina avvenuta in casa di due coniugi anziani il 5 febbraio scorso a Sant’Anastasia. Le due vittime, entrambe 80enni, erano state sorprese dall’irruzione di almeno tre persone. L’uomo, che non aveva opposto nemmeno la minima resistenza, era stato ugualmente immobilizzato, legato con fascette e picchiato selvaggiamente.

Secondo la ricostruzione a organizzare la rapina era stata la donna, che conosceva le due vittime e aveva già avuto accesso alla loro abitazione: è stata identificata come ideatrice e basista e anche come esecutrice, insieme al complice. Dopo la fuga dei rapinatori le vittime erano riuscite a liberarsi e a lanciare l’allarme alle forze dell’ordine. Le indagini erano partite proprio dalle persone più vicine alla coppia, per capire capire chi avesse potuto dare la “soffiata” e consentire agli altri di organizzare l’irruzione.

I militari del NORM della Compagnia di Castello di Cisterna e della stazione di Sant’Anastasia, in esecuzione di una ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, nell’ambito di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Nola. I due georgiani, un uomo e una donna, che sono stati rintracciati, lo scorso 5 febbraio, a Napoli e all’aeroporto di Bari Karol Wojtyla

